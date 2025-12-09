Morgan sospeso il processo per stalking

Il processo a carico di Morgan, accusato di stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti, è stato temporaneamente sospeso. Il tribunale di Lecco ha deciso di fermare il procedimento in attesa di una decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, ritenendo che la questione non sia manifestamente infondata.

Il processo che vede Morgan imputato per atti persecutori e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti è stato sospeso dopo che il tribunale di Lecco ha ritenuto «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. La contestazione riguarda l’articolo del codice penale che non prevede l’estinzione del reato nei casi meno gravi di stalking quando l’imputato adotta una condotta riparatoria congrua. La decisione di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale è stata confermata dall’avvocata Rossella Gallo insieme al collega Leonardo Cammarata, che rappresentano il cantante, il quale ha offerto un risarcimento di 100 mila euro alla parte offesa, che ne chiedeva 150 mila, ritenuto congruo dal tribunale guidato dal giudice. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morgan, sospeso il processo per stalking

Lecco, Stalking: processo a Morgan sospeso, la parola alla Corte Costituzionale Accolte le obiezioni della difesa del musicista in merito al reato di stalking. Contestati atti persecutori e diffamazione aggravata. - facebook.com Vai su Facebook

Morgan, si ferma il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti: accolta l'eccezione di legittimità costituzionale - Gli avvocati del cantautore sottolineano che è stata attuata da parte dell’imputato una condotta riparatoria: ha offerto un risarcimento da 100mila euro. Secondo milano.corriere.it