Morgan si ferma il processo per stalking | sarà la Corte Costituzionale a decidere

Il processo per stalking a carico di Morgan si ferma in attesa della decisione della Corte Costituzionale, che dovrà stabilire se proseguire o meno con il procedimento. L'udienza, prevista inizialmente, è stata rinviata, segnando un nuovo capitolo in una vicenda che ha avuto ripercussioni anche sulla cantante Angelica Schiatti.

