Morgan si ferma il processo per stalking | sarà la Corte Costituzionale a decidere

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo per stalking a carico di Morgan si ferma in attesa della decisione della Corte Costituzionale, che dovrà stabilire se proseguire o meno con il procedimento. L'udienza, prevista inizialmente, è stata rinviata, segnando un nuovo capitolo in una vicenda che ha avuto ripercussioni anche sulla cantante Angelica Schiatti.

Angelica Schiatti incassa un altro colpo negativo: bisognerà attendere la decisione della Corte Costituzionale per il processo che riguarda Morgan e l'accusa di stalking da lei mossa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

