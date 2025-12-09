Morgan si ferma il processo per stalking | sarà la Corte Costituzionale a decidere
Il processo per stalking a carico di Morgan si ferma in attesa della decisione della Corte Costituzionale, che dovrà stabilire se proseguire o meno con il procedimento. L'udienza, prevista inizialmente, è stata rinviata, segnando un nuovo capitolo in una vicenda che ha avuto ripercussioni anche sulla cantante Angelica Schiatti.
Angelica Schiatti incassa un altro colpo negativo: bisognerà attendere la decisione della Corte Costituzionale per il processo che riguarda Morgan e l'accusa di stalking da lei mossa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Morgan, si ferma il processo per stalking: accolta l’eccezione di legittimità costituzionale dei suoi legali
Processo stalking a Morgan, si ferma tutto: gli atti vanno alla Corte Costituzionale
Si ferma il processo che vede imputato Morgan per stalking verso Angelica Schiatti
Si ferma il processo che vede imputato Morgan per stalking verso Angelica Schiatti - ter del codice penale che non prevede l'estinzione del reato anche se l'imputato mette in atto condotte riparatorie. Riporta vanityfair.it
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
