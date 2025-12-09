Morgan si ferma il processo per stalking | accolta l’eccezione di legittimità costituzionale dei suoi legali
Lecco, 9 dicembre 2025 – C’è l’articolo 162 ter al centro dello stop, temporaneo, del processo a Marco Castoldi (in arte Morgan), che è alla sbarra per stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti. Oggi il giudice ha infatti accolto l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dagli avvocati dell'artista, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, e ha trasmesso gli atti alla Consulta affinché si pronunci sulla norma, l'articolo 162-ter del codice penale, che impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave. Angelica Schiatti nuda in chat e pedinata insieme a Calcutta: le accuse di stalking a Morgan Cosa dice l’articolo 162 ter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Wall Street è chiusa per la festa del Ringraziamento. JP Morgan si aspetta che la Fed effettui un taglio dei tassi di 25 punti base a dicembre, invertendo la precedente previsione secondo cui sarebbe rimasta ferma fino a gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Morgan, si ferma il processo per stalking: accolta l’eccezione di legittimità costituzionale dei suoi legali - ter del codice penale – che impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non gra ... Da ilgiorno.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it