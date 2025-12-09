Morgan si ferma il processo per stalking | accolta l’eccezione di legittimità costituzionale dei suoi legali

Lecco, 9 dicembre 2025 – C’è l’articolo 162 ter al centro dello stop, temporaneo, del processo a Marco Castoldi (in arte Morgan), che è alla sbarra per stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti. Oggi il giudice ha infatti accolto l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dagli avvocati dell'artista, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, e ha trasmesso gli atti alla Consulta affinché si pronunci sulla norma, l'articolo 162-ter del codice penale, che impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave. Angelica Schiatti nuda in chat e pedinata insieme a Calcutta: le accuse di stalking a Morgan Cosa dice l’articolo 162 ter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

