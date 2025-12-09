Il maglione con la zip è il più trendy di stagione. Il pullover relaxed fit di Tommy Hilfiger in pura lana, con lavorazione a maglia intrecciata e collo con mezza zip, unisce stile classico e moderno. Collo, polsini, fondo a coste. Nella vitaminica tonalità del blu, con bandierina del brand sul petto. Un modello cool, ricercato ed estremamente versatile. Ottimo per il layering e i giochi di volumi. Per un divertente outfit festivo, non c'è niente di meglio di questo caldo maglione girocollo firmato Mark & Spencer. È realizzato in morbido cotone puro. Bordi a coste aderenti. Presenta l'orsetto Spencer Bear all'interno di una palla di neve con fiocchi che cadono intorno per un affascinante look natalizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morbidi doni di Natale