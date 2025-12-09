Morata continua il periodo negativo | sconfitta 4-0 con l’Inter e infortunio muscolare
Continua il difficile periodo di Morata al Como. Nell'ultimo weekend sconfitta 4-0 contro l'Inter e infortunio muscolare per l'ex Milan, che affida ai social il suo pensiero sul complicato momento personale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Continua il periodo negativo per Alvaro #Morata L’attaccante spagnolo, ancora a giugno da gol in questa stagione, è uscito al minuto 31 per un problema muscolare Al suo posto è entrato #Douvikas - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Morata, 2025 finito per l’ex attaccante della Juventus. Il suo messaggio dopo la lesione muscolare - Il suo messaggio dopo la lesione muscolare Álvaro Morata ha chiuso anzitempo il suo 2025 a causa di un infortunio muscolare rimediato ... Scrive juventusnews24.com
Trump autorizza i chip Nvidia in Cina, Pechino frena. Cosa c’è da sapere formiche.net
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it