Morata conferma l’infortunio | La frustrazione pesa tanto

Alvaro Morata ha confermato di aver subito un infortunio all’adduttore sinistro durante la partita contro l’Inter. L’attaccante spagnolo ha espresso la sua frustrazione per il problema fisico, che potrebbe influenzare la sua disponibilità nelle prossime gare di Serie A. La conferma arriva direttamente dal giocatore, che ha condiviso le sue sensazioni in merito alla situazione.

2025-12-08 22:34:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Lo spagnolo Álvaro Morata ha confermato lunedì di aver riportato un infortunio all’adduttore sinistro durante la partita contro l’Inter. Ha riconosciuto la frustrazione che prova in questo inizio di campagna da giocatore del Como 1907 in una stagione che non è ancora riuscito a segnare. “Quando le cose non vanno come ti aspettavi, quando dai il massimo ma non riesci ad arrivare dove vuoi, la frustrazione pesa tantissimo. E ora anche questo infortunio. Ma anche in momenti come questo mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per i tifosi incredibili, per tutte quelle persone meravigliose che sento già mie. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

