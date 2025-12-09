Moonfall | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Moonfall: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, 9 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Moonfall, film del 2022 diretto da Roland Emmerich con Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 2011. L’astronauta Brian Harper è in missione sullo space shuttle per riparare un satellite, quando viene improvvisamente attaccato da uno strano sciame oscuro che provoca la morte dell’altro astronauta in missione con lui, Marcus. Harper tuttavia riesce a trarre in salvo se stesso e la collega Jocinda Fowler. Benché egli venga inizialmente considerato un eroe, l’incidente viene celato dalla NASA come un errore umano ed egli viene espulso dal programma spaziale. 🔗 Leggi su Tpi.it

