Monza, 9 Dicembre 2025 - Colpo sventato al centro commerciale Rondò dei Pini: fermate tre giovani sospette, una denunciata per furto aggravato. Ieri una pattuglia della polizia locale di Monza in abiti civili, impegnata in un servizio di prevenzione dei furti, ha intercettato tre giovani donne — che apparivano probabilmente di origine dell’Est Europa — in atteggiamento sospetto all’uscita di un esercizio commerciale. Le tre, una volta varcata la soglia del negozio, si sono dirette a passo rapido verso il parcheggio, nel chiaro tentativo di allontanarsi prima possibile. Il comportamento non è passato inosservato agli agenti, che le hanno fermate per un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, rubano al centro commerciale ma il loro comportamento sospetto le tradisce: colpo sventato