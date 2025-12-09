Monza il veglione di Capodanno in autodromo | come accedere e quanto costa

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Capodanno "in pole position". È quanto promettono dall'Autodromo nazionale di Monza, dove il 31 gennaio sarà possibile festeggiare l'ultima notte dell'anno con un veglione in grande stile. Per salutare il 2025 il Tempio della velocità cittadino ha infatti organizzato un Gran gala di Capodanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

monza veglione capodanno autodromoMonza, il veglione di Capodanno in autodromo: come accedere e quanto costa - È quanto promettono dall'Autodromo nazionale di Monza, dove il 31 gennaio sarà possibile festeggiare l'ultima notte dell'anno con un veglione in grande stile. Scrive monzatoday.it