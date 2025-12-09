Monti ricorda patto involtino primavera | Con Prodi ci accordammo su nomine Ue al ristorante cinese – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Mi invitò a Roma in un modesto ristorante cinese e con abilità straordinaria scodellò per me la funzione di Commissario alla Concorrenza", così Monti ricorda il patto dell'involtino primavera con Prodi. Entrambi hanno ricevuto il Premio Ispi. Ispi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

La città ricorda il poeta Marino Monti con una giornata di musica e letture in sua memoria

monti ricorda patto involtinoMonti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su nomine Ue al ristorante cinese - (Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Mi invitò a Roma in un modesto ristorante cinese e con abilità straordinaria scodellò per me la funzione di Commissario alla Concorrenza", così Monti ricorda il ... Riporta la7.it