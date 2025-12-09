Montevecchia si illumina | al via la XXII edizione de Il Natale di Montevecchia

Montevecchia si prepara a vivere un'atmosfera natalizia unica con l'inaugurazione della XXII edizione de “Il Natale di Montevecchia”. Dal 1 dicembre al 7 gennaio, il paese si anima con un ricco programma di eventi, mercatini, laboratori e spettacoli, offrendo un'opportunità per immergersi nella magia delle feste e condividere momenti speciali in compagnia.

Montevecchia si illumina: al via la XXII edizione de “Il Natale di Montevecchia”

