Arezzo, 09 dicembre 2025 – La comunità di Montevarchi è il lutto per la scomparsa, avvenuta nella notta tra sabato e domenica, di Leo Casucci, ex dipendente comunale ma soprattutto giornalista per passione. Per decenni ha raccontato le gesta dell'Aquila Montevarchi, dai memorabili spareggi degli anni 70 e degli anni 80 ai tempi più recenti degli anni 90, con la vittoria di campionato nella memorabile trasferta di Lugo di Romagna. Era stato anche un volto televisivo e per molti anni, nell'emittente TV1, insieme a Giustino Bonci e al compianto Mario Parigi, aveva raccontato e commentato le gesta degli aquilotti in una nota trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi piange Leo Casucci, il cantore dell’Aquila