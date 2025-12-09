Montevarchi Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri
Arezzo, 09 dicembre 2025 – A cento anni dalla sua impresa più celebre, Montevarchi torna a celebrare una figura che ha segnato la storia dello sport italiano e internazionale: il conte Gastone Brilli Peri. Nato nel 1893, montevarchino di origine e spirito, Brilli Peri è stato uno degli sportivi più completi del primo Novecento, capace di affermarsi ai massimi livelli nel ciclismo, nel motociclismo e soprattutto nell’automobilismo, disciplina nella quale conquistò risultati destinati a rimanere nella storia. Uomo dal carattere forte e dalla grande passione per i motori, Brilli Peri fu protagonista dell’epoca d’oro delle corse automobilistiche, distinguendosi per talento, coraggio e visione di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pro Loco Montevarchi APS. Michael Bublé · It's Beginning to Look a Lot like Christmas. Inaugurata con successo la mostra di presepi artigianali ed il nuovo Centro Polivalente Massimo Ulivi. Un grande traguardo ed un momento molto sentito dai nostri volontar - facebook.com Vai su Facebook
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri - Al Museo “Il Cassero per la Scultura” un’esposizione speciale che vede protagonista una prestigiosa Bugatti Tipo 35 del 1926, modello iconico legato alle imprese sportive del “Conte”. Segnala lanazione.it
