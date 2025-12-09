Montanari e la ‘Chiamata’ | Diamo forma all’invisibile

Ermanna Montanari, attrice pluripremiata e cofondatrice del Teatro delle Albe, si distingue nel panorama teatrale italiano per la sua versatilità e creatività. Con una carriera ricca di successi, ha contribuito a dare forma all’invisibile attraverso la sua arte, lasciando un’impronta significativa nel teatro contemporaneo.

Attrice pluripremiata, autrice, scenografa, cofondatrice, insieme a Marco Martinelli, del Teatro delle Albe, Ermanna Montanari è figura di spicco del panorama teatrale italiano. Ravennate, di Campiano, ha fatto delle sue origini, della tradizione unita alla capacità di guardare lontano con la voce, oltre che con il corpo, la sua unicità. Montanari, partiamo da Dante, una presenza costante nella ricerca sua e di Martinelli. Lei però ha dichiarato che all'inizio preferiva Petrarca. "Nella mia famiglia aveva una consapevolezza politica forte, mio nonno era un repubblicano, un mazziniano convinto.