Monreale uno spettacolo in dialetto per riscoprire la regina Giovanna | appuntamento il 13 dicembre

Monrealelive.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale – C’è una pagina di storia monrealese rimasta troppo a lungo chiusa in un baule, pronta ora a essere riscoperta e trasformata in bandiera identitaria. È la vicenda di Giovanna d’Inghilterra, consorte di Guglielmo II, protagonista dello spettacolo teatrale “Giovanna, Riggina ri Sicilia”, che andrà in scena sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21 . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

