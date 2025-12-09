Monreale uno spettacolo in dialetto per riscoprire la regina Giovanna | appuntamento il 13 dicembre
Monreale – C'è una pagina di storia monrealese rimasta troppo a lungo chiusa in un baule, pronta ora a essere riscoperta e trasformata in bandiera identitaria. È la vicenda di Giovanna d'Inghilterra, consorte di Guglielmo II, protagonista dello spettacolo teatrale "Giovanna, Riggina ri Sicilia", che andrà in scena sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21 .