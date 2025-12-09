Monica Setta pungente frecciata di Antonella Elia | Sulla sua lealtà ci sarebbe molto da dire
Non è passato inosservato il commento che Antonella Elia ha lasciato a corredo del video pubblicato dall'account satirico Trash Italiano con Monica Setta protagonista. Il montaggio di alcune delle frasi pronunciate dalla conduttrice agli ospiti di Storie al bivio e Storie di donne al bivio, e. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una nuova puntata a 'Storie al bivio weekend' di Monica Setta - facebook.com Vai su Facebook
"Monica Rai" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X