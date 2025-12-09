Monica Guerritore entra nei Luoghi dell’anima

Monica Guerritore inaugura la sesta edizione dei Luoghi dell’anima-Italian Film Festival, portando la sua grande esperienza e talento come ospite d’onore. L’evento speciale di preapertura celebra una delle attrici più stimate del cinema italiano, aprendo ufficialmente questa nuova edizione dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano.

Una grande ospite per dare il via alla sesta edizione dei Luoghi dell'anima-Italian Film Festival: l'evento speciale di preapertura è dedicato a Monica Guerritore, una delle attrici più ammirate del panorama cinematografico italiano. L'appuntamento, in programma stasera alle 21 al cinema Fulgor, vedrà la Guerritore protagonista di un incontro pubblico che precederà la proiezione di Anna, suo film di debutto alla regia e grande omaggio alla Magnani. Monica Guerritore, interprete versatile e di grande talento e carisma, porta sul grande schermo una storia profondamente intima e avvincente, incentrata sulla leggendaria Anna Magnani.

