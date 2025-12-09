monica fantini nomina europea a bruxelles

Monica Fantini è stata eletta presidente di Cecop, la Confederazione europea delle cooperative di produzione, lavoro e servizi, a Bruxelles. Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento del suo ruolo nel settore cooperativo e un passo significativo per lo sviluppo delle cooperative europee.

Monica Fantini è stata eletta a Bruxelles nuova presidente di Cecop, la Confederazione europea delle cooperative di produzione, lavoro e servizi. Attualmente è presidente di Conscoop, un consorzio italiano di cooperative attive nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Fantini (nella foto) ha trascorso 10 anni in Nord Africa guidando iniziative per la tutela ambientale e la salute pubblica e il suo impegno professionale e personale, in Italia e all’estero, le è valso anche il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. "Per me è un grande onore e una grande responsabilità essere nominata presidente di Cecop – ha sottolineato – e dobbiamo lavorare insieme per avanzare proposte concrete che coniughino innovazione responsabile, competitività e sviluppo sociale, contribuendo all’autonomia strategica dell’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it