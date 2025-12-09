Mondovisioni
Dopo l’anteprima al festival di Internazionale a Ferrara, la rassegna di documentari inizia un tour di dodici mesi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
"La mattina dell’8 dicembre 2024, dopo aver appreso la notizia della “Siria senza Bashar al Assad”, come aveva annunciato alle ore 6:18 locali in mondovisione un cronista della TV di Stato siriana, ho comprato una rosa bianca. L’ho alzata al cielo, dedicando - facebook.com Vai su Facebook
Mondovisioni è online - Mondovisioni è la rassegna di documentari presentata durante il festival di Internazionale a Ferrara e realizzata in collaborazione con CineAgenzia. Secondo internazionale.it
Mondovisioni internazionale.it
