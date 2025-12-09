Mondo più pulito con i pannelli degli adolescenti

A San Vittore Olona, i giovani hanno trasformato le strade in un'esplosione di colori e creatività grazie alla “Cittadella dei ragazzi”. Questo progetto rappresenta un gesto di impegno civico e di espressione artistica, rendendo il territorio più vivace e sostenibile attraverso l’uso di pannelli decorativi realizzati dagli adolescenti.

Un’esplosione di colori, emozioni e senso civico sta illuminando le vie di San Vittore Olona grazie alla “ Cittadella dei ragazzi “ che hanno voluto lasciare un segno forte e carico di significato. I loro disegni – pieni di messaggi che arrivano dritti al cuore – sono comparsi in vari punti del paese come conclusione di un percorso iniziato a maggio e ripreso a novembre. Sette pannelli, ognuno firmato dal giovane artista che lo ha realizzato, raccontano un mondo più pulito, con più rispetto, più consapevole. Attraverso linee, colori e parole semplici ma potenti gli adolescenti hanno trasformato le emozioni in vere e proprie dichiarazioni ambientali, invitando tutti – grandi e piccoli – a un comportamento più responsabile verso ciò che ci circonda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it