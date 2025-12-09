Una partita di calcio per l’ amore libero, disputata tra due Paesi in cui l’amore tra persone dello stesso sesso è tutt’altro che libero. La scelta della Fifa di designare Egitto-Iran come “Pride Match”, dedicato all’inclusività, dei prossimi Mondiali di calcio in Nord America fa già discutere. La combinazione delle sfidanti non va certo a favore della comunità Lgbtqia+, visto che sia in Egitto sia in Iran l’omosessualità è perseguitata e criminalizzata. In Iran è punita addirittura con la pena di morte. L’iniziativa era stata programmata dalla Fifa prima del 5 dicembre scorso, quando il sorteggio dei gironi ha decretato che sarebbero state l’Egitto e l’Iran le due squadre ad affrontarsi in quella data. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Egitto-Iran è il “Pride Match”. Ma in entrambi i Paesi l’omosessualità è illegale