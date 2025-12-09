Mondiali 2026 l’Italia conosce già date e orari delle sfide con Canada Svizzera e Qatar | ora la qualificazione passa dai playoff di marzo

L’Italia ha già conosciuto date e orari delle possibili sfide ai Mondiali 2026 contro Canada, Svizzera e Qatar, ma la qualificazione dipenderà dai playoff di marzo. Mentre il percorso verso il torneo nordamericano si definisce, la nazionale aspetta di conoscere il proprio destino per la fase a gironi.

L’Italia non sa ancora se volerà in Nord America per i Mondiali 2026, ma da oggi conosce già il proprio cammino eventuale nella fase a gironi. La Fifa ha infatti ufficializzato date e orari delle partite, fissando il programma delle Nazionali dopo il sorteggio dei gironi avvenuto ieri. Playoff decisivi il 26 marzo. Gli azzurri di Gennaro Gattuso dovranno prima superare gli spareggi. Il 26 marzo l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord a Bergamo. In caso di vittoria, si giocherà la finale playoff in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia. Solo chi alzerà la testa in questa doppia sfida potrà qualificarsi al Mondiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mondiali 2026, l’Italia conosce già date e orari delle sfide con Canada, Svizzera e Qatar: ora la qualificazione passa dai playoff di marzo

