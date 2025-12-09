Mondiali 2026 è già polemica | il Pride Match diventa un caso

A distanza di oltre sei mesi dall’avvio dei Mondiali di calcio maschile 2026, che si disputeranno in Usa, Messico e Canada, c’è già la prima polemica. Dopo il sorteggio, infatti, sono scattate le proteste di due nazionali. Si tratta di Egitto e Iran, che si sfideranno il 26 giugno a Seattle come avversarie nel gruppo G. Solo che quella sfida è programmata alla vigilia del weekend del Pride in una città in cui la comunità Lgbtq+ è fortemente radicata. I due Paesi, invece, ancora oggi puniscono l’omosessualità con il carcere. Un caso che ora rischia di imbarazzare la Fifa. Il Pride Match o Pride Game, infatti, era stato scelto ben prima dei sorteggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso

La polemica per l’esultanza di Pichardo ai Mondiali e cosa gli ha detto Andy Diaz: cos’è successo ai Mondiali

Mondiali, Tebas esprime forti riserve sullo svolgimento del torneo in inverno: la polemica sulla competizione

Squalifica sospesa per Cristiano Ronaldo: così potrà partecipare a tutte le partite dei Mondiali 2026. È polemica

A pochi giorni dal sorteggio dei Mondiali 2026, scoppia la polemica: il nuovo riconoscimento voluto da Infantino sorprende dirigenti FIFA non informati Il sospetto che il premio sia destinato a Donald Trump - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggio playoff Mondiali 2026, quando e dove vederlo: data e orario - L'Italia si è arresa alla superiorità della Norvegia e per la terza volta di fila saranno i playoff a decretare l'eventuale qualificazione degli ... Da sport.sky.it