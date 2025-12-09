Mondiale per Club Scandicci parte con il piede giusto | 3-0 alle kazake dello Zhetysu ma quanta fatica

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Savino del Bene inizia il Mondiale per Club con una vittoria convincente contro lo Zhetysu, ma la prestazione evidenzia alcune discontinuità e errori. Dopo una partita combattuta, le italiane si impongono 3-0 sulle campionesse d’Asia, dimostrando però margini di miglioramento. Un primo passo importante, ma da perfezionare per le sfide future.

Una Savino del Bene discontinua, fallosa e non sugli standard di gioco abituali basta per avere ragione 3-0 delle campionesse d’Asia dello Zhetysu, squadra kazaka che si è espressa su buoni livelli, mancando però totalmente nelle fasi decisive del match e subendo parziali importanti nei finali delle tre frazioni di gioco. Vittoria importante, dunque, per la squadra toscana ma tutt’altro che agevole. Il 3-0 sullo Zhetysu kazako (25-22, 25-21, 25-20) fotografa solo in parte una gara in cui le toscane hanno dovuto rincorrere ritmo, precisione e continuità, trovando la svolta nei finali di set e nelle giocate delle sue stelle. 🔗 Leggi su Oasport.it

mondiale per club scandicci parte con il piede giusto 3 0 alle kazake dello zhetysu ma quanta fatica

© Oasport.it - Mondiale per Club, Scandicci parte con il piede giusto: 3-0 alle kazake dello Zhetysu, ma quanta fatica

Pedullà ci va giù pesante con Chivu: «Il Mondiale per Club non gli è bastato per capire che allena l’Inter e non il Roccacannuccia! Il club dovrebbe essere inferocito per un motivo»

Pio Esposito Inter, Chivu decisivo per la permanenza in prima squadra? La rivelazione del tecnico nerazzurro: ecco cos’è successo al Mondiale per Club

Condò ammette: «Pio? Scoperto al Mondiale per Club, devo confessare che…»

mondiale club scandicci parteDove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming - Dopo aver esordito contro lo Zhetysu, Scandicci proseguirà la propria avventura al Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando l'Osasco Sao ... Lo riporta oasport.it