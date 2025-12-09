Momento magico per il Pirandello Roberta Torre si racconta | Fame di novità Agrigento lo sta dimostrando
Un avvio di stagione così, forse, non se lo aspettava nemmeno chi al teatro Pirandello aveva riposto le attese più grandi. I primi spettacoli del cartellone da poco avviato sono stati molto diversi tra loro, ma la sala è stata sempre partecipe e calorosa, con un entusiasmo che ha sorpreso anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
