Momenti di paura per Federica Pellegrini la figlia ricoverata in ospedale

L'ex campionessa ha raccontato del ricovero in ospedale della piccola Matilde per le convulsioni dovute alla febbre alta. 🔗 Leggi su Golssip.it

momenti di paura per federica pellegrini la figlia ricoverata in ospedale

