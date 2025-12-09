Molestia discriminatoria Il tribunale di Torino condanna Vittorio Feltri | ecco perché

Condanna per " molestia discriminatoria " e risarcimento di 20mila euro - più 3.400 di spese giudiziarie - all'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi). Questo è quanto ha deciso il tribunale di Torino nei confronti di Vittorio Feltri, il direttore editoriale de il Giornale, per le frasi da lui pronunciate il 28 novembre 2024 nel corso della puntata della Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani. La vicenda al centro della discussione in studio era il caso di Ramy Elgaml, morto quatto giorni prima dopo un inseguimento spericolato con i carabinieri per le vie di Milano. La vicenda aveva portato a una rivolta nel quartiere di Corvetto e a molte dichiarazioni accusatorie della sinistra nei confronti dei militari che andranno a processo, nonostante sia stata dimostrato il loro comportamento corretto durante quei concitati momenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

