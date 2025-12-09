Modulo Juve ritorno al passato per Spalletti | dopo l’esperimento fallito di Napoli il tecnico torna sulle certezze Ultimissime verso il Pafos

Dopo l’esperimento a Napoli, Spalletti torna alle certezze con la Juve. Il tecnico ripristina il modulo classico con due trequartisti, puntando su David come possibile titolare. La scelta segna un ritorno alle origini, lasciando alle spalle le variazioni recenti e puntando sulla stabilità per affrontare il Pafos.

Modulo Juve, archiviata la mezza rivoluzione di Napoli: il tecnico ripristina l’assetto classico con due trequartisti, David è il favorito per una maglia. La sconfitta del ‘Maradona’ ha lasciato in eredità dubbi tattici che  Luciano Spalletti  intende spazzare via immediatamente nella notte di  Champions League. Contro il  Pafos, in una gara da vincere a tutti i costi per blindare la classifica europea, la  Juventus  tornerà alle sue certezze, abbandonando gli esperimenti che non hanno pagato nel big match di campionato. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha deciso di accantonare la  mezza rivoluzione  vista a Napoli, in particolare quella scelta iniziale di giocare senza punte di ruolo che ha reso la squadra sterile per tutto il primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

