Modulo Juve ritorno al passato per Spalletti | dopo l’esperimento fallito di Napoli il tecnico torna sulle certezze Ultimissime verso il Pafos

Modulo Juve, archiviata la mezza rivoluzione di Napoli: il tecnico ripristina l'assetto classico con due trequartisti, David è il favorito per una maglia. La sconfitta del 'Maradona' ha lasciato in eredità dubbi tattici che Luciano Spalletti intende spazzare via immediatamente nella notte di Champions League. Contro il Pafos, in una gara da vincere a tutti i costi per blindare la classifica europea, la Juventus tornerà alle sue certezze, abbandonando gli esperimenti che non hanno pagato nel big match di campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha deciso di accantonare la mezza rivoluzione vista a Napoli, in particolare quella scelta iniziale di giocare senza punte di ruolo che ha reso la squadra sterile per tutto il primo tempo.