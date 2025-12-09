modena che beffa sconfitta che fa male

Una sconfitta amara per il Modena, una partita difficile da interpretare. Nonostante i numeri sembrino favorire i padroni di casa, il risultato finale sorprende e lascia l'amaro in bocca. Un episodio che dimostra come nel calcio i dati non sempre raccontino tutta la storia sul campo.

Ci sono partite difficili da spiegare. Perché se guardi i numeri della gara, dai tiri verso la porta fino ai calci d’angolo battuti senza sapere il risultato, quando alla fine lo scopri rimani sorpreso. Ma allo stesso tempo le partite spesso e volentieri seguono dinamiche che vanno oltre le cifre, e alla fine il Modena, punito dagli episodi e non solo, incassa la prima sconfitta in casa, la seconda consecutiva, e con i già citati numeri che dicono che i gialloblu nelle ultime sei partite hanno portato a casa solo cinque punti scivolando al quarto posto in graduatoria. Ma la classifica adesso è giusto guardarla e non guardarla, il problema di questo ko comunque immeritato è stato ancora una volta il non aver concretizzato, in modo direttamente proporzionale (con anche due legni però) la mole di gioco prodotta soprattutto nella prima ora di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it