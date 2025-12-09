Modello Ruanda e riserva di solidarietà C’è il nuovo Patto sui migranti

I ministri dell’Interno dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sul nuovo Patto migratorio, introducendo regolamenti che rafforzano le politiche di esternalizzazione delle procedure di asilo e rimpatrio. Questo intervento si ispira al Modello Ruanda e alla “riserva di solidarietà”, puntando a gestire in modo più efficace i flussi migratori e le responsabilità tra gli Stati membri.

I ministri dell'Interno dell'Unione europea ieri hanno trovato un accordo per completare il nuovo Patto su migrazione e asilo con tre regolamenti volti a dare un'ulteriore stretta alle politiche migratorie attraverso l'esternalizzazione delle procedure di asilo e di rimpatrio. Con il nuovo regolamento rimpatri, l'Ue introduce la possibilità per gli stati membri di creare degli "hub di rimpatrio" in paesi terzi, dove inviare i migranti la cui domanda di asilo è stata rigettata. E' ciò che conta di fare il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con i centri in Albania, lasciati non operativi dopo che i giudici italiani ed europei ne hanno contestato la bontà giuridica.

