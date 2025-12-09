Moda Cna sostiene l’iniziativa del ministro Urso contro la concorrenza sleale dall’Asia
Adolfo Urso ROMA – La Cna sostiene l’appello lanciato in sede europea dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull’urgenza di definire misure per contrastare la concorrenza sleale che arriva dall’Asia. In particolare, la Confederazione condivide la proposta del Ministro Urso di inserire nell’agenda comunitaria la “lotta contro l’ultra fast fashion” introducendo da subito i dazi anche per i prodotti di valore inferiore a 150 euro. “Non possiamo attendere il 2028”, sottolinea la CNA apprezzando la lettera congiunta di Italia e Francia alla Commissione UE per sollecitare un intervento rapido e coordinato contro l’uso sleale dell’e-commerce da parte di piattaforme non europee che stanno invadendo il mercato con prodotti non conformi alle norme comunitarie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
