Mistero sulla morte di Diana Canevarolo | il figlio Nicolò chiede giustizia cosa ha sentito il vicino

La voce del figlio: “Sono forte per lei, vogliamo giustizia”. È con voce composta ma profondamente segnata che Nicolò, il figlio di Diana Canevarolo, ha parlato davanti alle telecamere di Ore 14, su Rai 2. A pochi giorni dal ritrovamento della donna, 49 anni, agonizzante in una pozza di sangue nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, il ragazzo ha raccontato il rapporto con la madre e il desiderio irrinunciabile di verità. «Vogliamo giustizia e che ci ridiano il corpo per un funerale decente», ha detto. Poi, ricordando una frase che lei gli ripeteva spesso: «Vestiti di bianco al mio funerale, vivi la tua vita e rendimi orgogliosa». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

