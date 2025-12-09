Mistero sulla morte di Diana Canevarolo | il figlio Nicolò chiede giustizia cosa ha sentito il vicino
La voce del figlio: “Sono forte per lei, vogliamo giustizia”. È con voce composta ma profondamente segnata che Nicolò, il figlio di Diana Canevarolo, ha parlato davanti alle telecamere di Ore 14, su Rai 2. A pochi giorni dal ritrovamento della donna, 49 anni, agonizzante in una pozza di sangue nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, il ragazzo ha raccontato il rapporto con la madre e il desiderio irrinunciabile di verità. «Vogliamo giustizia e che ci ridiano il corpo per un funerale decente», ha detto. Poi, ricordando una frase che lei gli ripeteva spesso: «Vestiti di bianco al mio funerale, vivi la tua vita e rendimi orgogliosa». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Il mistero della morte di William Manca a Sassari: autopsia senza risposte, si attendono test tossicologici
Il bottone, la spillatrice, i soccorsi: la morte di Nada Cella resta un mistero
Maurizio Rebuzzini, il mistero della morte del critico fotografico strangolato nel suo studio
Un’altra elegante trappola del mistero firmata Agatha Christie: una morte sospetta, una casa piena di segreti e una verità da svelare. “Agatha Christie: Cianuro a colazione”, stasera alle 21.15 su #TopCrime. - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero della morte del calciatore Denis Bergamini, una morte ancora avvolta nel mistero. Ne parliamo stasera con @stanzaselvaggia #FARWEST ora su @RaiTre bit.ly/RAI3diretta Vai su X
Diana Canevarolo, in settimana l'autopsia per dipanare il mistero della morte della 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa - Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Vicenza, a chiarire le cause della morte di Diana Canevarolo, la 49enne originaria di Vo' spirata sabato ... Riporta ilgazzettino.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it