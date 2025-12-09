Mister Sottil protesta | La palla non era entrata

Al termine della partita, Mister Sottil si è lamentato per un episodio controverso, affermando che la palla non fosse entrata. I numeri e il risultato finale favoriscono il Catanzaro, lasciando l'allenatore del Modena deluso e incredulo per un risultato che considera ingiusto. Un confronto acceso che evidenzia le tensioni e le polemiche legate a questa sfida.

I numeri per il Modena, il risultato per il Catanzaro. Andrea Sottil si presenta davanti ai microfoni a fine gara e non è facile spiegare una sconfitta immeritata come questa. "La partita l’avete vista tutti, abbiamo avuto tante occasioni, colpito due legni, il loro portiere ha fatto un gran intervento su Santoro e non mi ricordo parate di Chichizola. La prestazione? Una delle migliori fatte quest’anno. Poi voglio dire una cosa: io non faccio mai polemica, ma il pallone dell’1 a 1 non era entrato a mio avviso. Non capisco come in un campionato importante come la serie B italiana non ci sia la Goal line technology e non ci sia il supporto di più telecamere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mister Sottil protesta : "La palla non era entrata"

