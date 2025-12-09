Mister Miramari non fa drammi | Gara affrontata a viso aperto

Il Forlì affronta una difficile trasferta contro l'Ascoli, che si rivela troppo forte per i bianconeri. Nonostante l'impegno, i padroni di casa conquistano il tris al ‘Del Duca’, proseguendo il momento difficile del Forlì, che incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Mister Miramari commenta la sfida senza drammi, evidenziando l'approccio combattivo della squadra.

Troppo Ascoli per il Forlì, i bianconeri calano il tris al ‘Del Duca’ e condannano Miramari a una nuova sconfitta, la quarta nelle ultime cinque gare. "Sapevamo che era complesso uscire con dei punti qui – esordisce il tecnico biancorosso –, ma nonostante questo non ci siamo snaturati e abbiamo affrontato la gara a viso aperto". Purtroppo però, ammette il mister, è "evidente che con una squadra dal calcio dominante si rischia di subire gol e poi diventa difficile" perché "si aprono degli spazi e si rischia di prendersi un’imbarcata". Tre gol subiti ma anche tante altre occasioni per l’Ascoli, che ha rischiato appunto di concludere con un punteggio maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net