A Reyhanli, nel sud della Turchia, un bambino di 10 anni di origini siriane è stato ritrovato vivo dopo essere stato picchiato e sepolto dallo zio. Come riportato da Metro, i genitori avevano denunciato la scomparsa del bimbo lo scorso 6 dicembre, dopo che la madre e il padre non avevano visto rincasare il piccolo da scuola. I soccorritori hanno iniziato subito le ricerche, scandagliando la zona circostante. Le forze di polizia hanno esaminato oltre 200 riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, appurando che il bambino era uscito da scuola insieme allo zio. Quest’ultimo ha rapito, picchiato e coperto il bambino con dei massi, lasciando poi la zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio zio mi ha picchiato e sepolto”: la confessione choc del bambino di 10 anni ritrovato dopo 3 giorni di ricerche