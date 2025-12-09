Mio zio mi ha picchiato e sepolto | la confessione choc del bambino di 10 anni ritrovato dopo 3 giorni di ricerche
A Reyhanli, nel sud della Turchia, un bambino di 10 anni di origini siriane è stato ritrovato vivo dopo essere stato picchiato e sepolto dallo zio. Come riportato da Metro, i genitori avevano denunciato la scomparsa del bimbo lo scorso 6 dicembre, dopo che la madre e il padre non avevano visto rincasare il piccolo da scuola. I soccorritori hanno iniziato subito le ricerche, scandagliando la zona circostante. Le forze di polizia hanno esaminato oltre 200 riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, appurando che il bambino era uscito da scuola insieme allo zio. Quest’ultimo ha rapito, picchiato e coperto il bambino con dei massi, lasciando poi la zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Mio zio mi ha picchiato e seppellito sotto le pietre” Scomparso al ritorno da scuola, un bimbo di 10 anni è stato ritrovato sepolto vivo tre giorni dopo la sparizione - facebook.com Vai su Facebook
Nuove cure per tumori e infiammazioni: al Mario Negri contributi per 2,3 milioni ecodibergamo.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it