Mio figlio avrà più rischi di avere malattie rispetto alle altre coppie?

Durante la gravidanza, molte future mamme si chiedono quali siano i rischi di malattie per il proprio bambino. La domanda su eventuali differenze rispetto ad altre coppie è comune, soprattutto in vista di esami come il Bitest. In questo articolo, analizzeremo i fattori che influenzano la salute del nascituro e l'importanza dei controlli prenatali.

Salve dottore, ho 27 anni e sono incinta alla settima settimana. Fra qualche settimana farò il Bitest. Sono però molto preoccupata perché i genitori del mio compagno sono cugini di primo grado. Hanno avuto due figli sani e in famiglia, che io sappia, non ci sono delle malattie. Però mi chiedevo se nostro figlio avrà più rischi di avere malattie rispetto alle altre coppie, oppure i rischi sono gli stessi? Grazie anticipatamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it