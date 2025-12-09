Mio figlio avrà più rischi di avere malattie rispetto alle altre coppie?

Molti genitori si chiedono quali siano i rischi di malattie genetiche o condizioni di salute per il proprio bambino durante la gravidanza. Con l'avvicinarsi del test genetico, come il Bitest, è normale avere dubbi e preoccupazioni. Questo articolo fornisce informazioni utili per comprendere i fattori di rischio e le modalità di valutazione della salute del nascituro.

Salve dottore, ho 27 anni e sono incinta alla settima settimana. Fra qualche settimana farò il Bitest. Sono però molto preoccupata perché i genitori del mio compagno sono cugini di primo grado. Hanno avuto due figli sani e in famiglia, che io sappia, non ci sono delle malattie. Però mi chiedevo se nostro figlio avrà più rischi di avere malattie rispetto alle altre coppie, oppure i rischi sono gli stessi? Grazie anticipatamente.