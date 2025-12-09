Minosse il nuovo viaggio pop di Manuel Santini tra inferni interiori

Con Minosse Manuel Santini mette al centro la propria vulnerabilità, trasformandola in canzoni che guardano senza filtri alle parti più scomode di noi. Un lavoro di pop d’autore che intreccia visioni, contraddizioni e ferite, invitando chi ascolta a confrontarsi con un viaggio interiore tutt’altro che rassicurante. Un album che nasce da una nuova stagione creativa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

