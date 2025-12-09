Minosse il nuovo viaggio pop di Manuel Santini tra inferni interiori
Con Minosse Manuel Santini mette al centro la propria vulnerabilità, trasformandola in canzoni che guardano senza filtri alle parti più scomode di noi. Un lavoro di pop d’autore che intreccia visioni, contraddizioni e ferite, invitando chi ascolta a confrontarsi con un viaggio interiore tutt’altro che rassicurante. Un album che nasce da una nuova stagione creativa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ho ribadito ad Enel che ora ci aspettiamo comunicazioni ufficiali sul futuro dei lavoratori di Minosse leggi il comunicato stampa? - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, cosa accadrà tra Benedetta, Valentina e Domenico. L’indiscrezione 361magazine.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com