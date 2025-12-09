Minori sequestrati e torturati con acqua bollente chiesti riscatti di 37mila euro | così agiva la banda di Primavalle

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchiati, sequestrati e minacciati con acqua bollente e coltelli: così undici giovani del Bronx di Primavalle terrorizzavano coetanei e famiglie per ottenere il riscatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

