Minori sequestrati e torturati con acqua bollente chiesti riscatti di 37mila euro | così agiva la banda di Primavalle
Picchiati, sequestrati e minacciati con acqua bollente e coltelli: così undici giovani del Bronx di Primavalle terrorizzavano coetanei e famiglie per ottenere il riscatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre minori arrestati per furto e droga: sequestrati hashish, cellulari rubati e pistola a salve
Famiglia nel bosco di Chieti, Salvini: «Bimbi sequestrati in maniera indegna». Anm: tutelati i minori, nell'atto del tribunale elementi oggettivi
DIRITTI UMANI | RAPIMENTO DI MASSA IN NIGERIA Oltre 300 studenti e docenti della St. Mary’s School di Papiri sono stati sequestrati da un commando armato nella notte del 21 novembre. Solo 50 ragazzi sono riusciti a fuggire: centinaia di minori e tutti - facebook.com Vai su Facebook
