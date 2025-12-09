Minori e abuso di internet l’Australia fa sul serio | entra in vigore la legge che vieta i social agli under 16
L’Australia è pronta e fa da apripista. Da domani entra in vigore il divieto dell’uso dei social per bambini e ragazzi sotto i 16 anni che è stato approvato un anno fa. Un milione di account di utenti under 16 sulle diverse piattaforme dovranno essere disattivate o rimosse dalle società che le gestiscono. E dovranno adottare “misure ragionevoli” per assicurare che bambini e ragazzi non possano aprirne di nuovi. Le legge, presentata dal partito laburista del premier Anthony Albanese ma appoggiata anche da gran parte dell’opposizione, ha dato quindi un anno di tempo alle piattaforme per trovare il modo di applicare questo limite di età (il più alto al mondo). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
