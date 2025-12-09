Minaccia passanti e clienti Poi aggredisce una donna

Sabato sera a Pontelambro si è verificato un episodio di caos e tensione. Yacine Ahrate, 29enne di Lambrugo, ha causato scompiglio davanti a un locale di pizza d’asporto, minacciando passanti e clienti con una bottiglia di vetro, aggredendo una donna e danneggiando l’attività.

Momenti di trambusto sabato sera verso le 21.30 a Pontelambro, in via Roma, davanti a un locale di pizza d’asporto, dove un marocchino di 29 anni residente a Lambrugo, Yacine Ahrate, ha dato in escandescenze, minacciando i passanti e i clienti del locale, mentre impugnava una bottiglia di vetro, e causando anche danni al locale. I passanti hanno subito chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile: anche all’arrivo dei militari, l’uomo ha continuato a mantenere una condotta violenta, cercando di sottrarsi all’identificazione e alle richieste di calmarsi. Dopo un po’ di inutili tentativi di far calmare l’uomo, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del direttissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minaccia passanti e clienti. Poi aggredisce una donna

