Minaccia i medici per farsi consegnare i farmaci senza ricetta | intervengono i poliziotti e vengono picchiati
La notte tra il 6 e il 7 dicembre nella sede della Guardia medica di Novara è intervenuta la polizia perché un paziente stava minacciando i medici per farsi consegnare alcuni farmaci: tra agenti e paziente è nata una colluttazione. Alla fine l'uomo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Minaccia medici e infermieri del Pronto soccorso di Battipaglia, poi aggredisce un agente: arrestato
Non vuole aspettare per il certificato e minaccia i medici, danneggiando mobili e suppellettili del Poliambulatorio
Belluno, minaccia il suicidio ma i medici non gli credono. Lui si uccide: indagata una dottoressa
La Polizia interviene per fermare un giovane in stato di agitazione che ha minacciato tre medici e distrutto parte degli arredi del pronto soccorso - facebook.com Vai su Facebook
Pazienti aggressivi: in aumento insulti e minacce a medici e infermieri Vai su X
