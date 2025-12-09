Militanti di Fratelli d' Italia aggrediti inasprite misure cautelari nei confronti di un' attivista pro Pal
Aggravate le misure cautelari per un attivista a Torino dopo aggressioni durante manifestazioni politiche tra 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Quando circa un mese fa militanti della Gioventù Nazionale di Parma presieduta da Jacopo Tagliati furoni beccati a cantare cori fascisti e inni a Mussolini, scoppiò un putiferio, e Fratelli d'Italia, in preda all'imbarazzo, annunciò il commissariamento della sezion - facebook.com Vai su Facebook
Militanti di Fratelli d'Italia aggrediti , inasprite misure cautelari nei confronti di un'attivista pro Pal - Aggravate le misure cautelari per un attivista a Torino dopo aggressioni durante manifestazioni politiche tra 2023 e 2024. Segnala virgilio.it
Il procuratore demolisce Report, Fatto e Repubblica: "La pista nera su Capaci e Borsellino? Vale zero ... ilgiornale.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it