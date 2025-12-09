Milano tornano i ghisa a cavallo | il pattugliamento a Porta Venezia in piazza Duomo e al parco Sempione

A Milano, durante il lungo fine settimana di Sant’Ambrogio, sono tornati i ghisa a cavallo, impegnati nel pattugliamento delle aree di Porta Venezia, piazza Duomo e Parco Sempione. Gli agenti della polizia locale hanno svolto controlli e vigilanza a cavallo, rafforzando la presenza e la sicurezza nelle zone centrali della città.

Milano – Nel lungo fine settimana di Sant'Ambrogio, una pattuglia di agenti della polizia locale ha perlustrato a cavallo le zone di Porta Venezia, Duomo e Parco Sempione. Obiettivo: prevenire i reati scoraggiando eventuali malintenzionati in queste aree sempre affollate, a maggior ragione nei giorni di festa. Nei giorni scorsi in particolare si è parlato del "caos Duomo": sabato sera, durante la cerimonia di accensione dell'albero di Natale dedicato ai Giochi invernali, alcuni cittadini hanno raccontato di essersi sentiti in trappola, in mezzo a un fiume umano fuori controllo tra l'allestimento per l'abete, quello per le Olimpiadi e il maxischermo in Galleria Vittorio Emanuele.

