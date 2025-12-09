Continua l’inchiesta di Libero per raccontare disagi e malumori dei milanesi costretti ogni giorno ad affrontare buche, dossi e avvallamenti sulle principali vie della città. In questa quarte puntata abbiamo deciso di raccogliere le segnalazioni di alcuni lettori e siamo così partiti da piazza Durante diretti prima in Porta Venezia e poi in stazione Centrale. Un tour che ci ha confermato come la situazione in cui versano le strade del capoluogo lombardo in certi punti sia davvero grave. Come per l’appunto in via Andrea Costa, zona est di Milano. Qui ad ogni semaforo c’è qualche buca a fare rallentare le auto in movimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, pure le vie della movida fanno i conti con le buche