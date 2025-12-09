Milano-Cortina 2026 Malagò sulla tregua olimpica | Buone premesse siamo soddisfatti Anche la Russia ha votato a favore
“Non voglio dire che ci ha molto sorpresi, però sicuramente siamo usciti clamorosamente soddisfatti perché erano 165 i Paesi presenti – tra cui la Russia – e hanno tutti accettato la risoluzione”. Lo ha detto a Rtl 102.5 il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, a proposito della tregua olimpica in vista dei giochi invernali in Italia, tema sottolineato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’accensione del braciere olimpico. “Siamo andati due settimane fa al Palazzo delle Nazioni Unite come delegazione del Comitato Olimpico Internazionale con la Presidente Kirsty Coventry, un’ex atleta molto importante, bi-medagliata olimpica”, ha spiegato Malagò che ha poi proseguito: “Abbiamo portato avanti quello che è un elemento cardine del nostro mondo, la nostra carta statutaria, che poi è la carta olimpica, su cui partendo da quello che è la tradizione 780 a. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili
Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura
Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho
Prosegue il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. A 60 giorni dall'Olimpiade parla lo slalomista di Bologna, fenomeno azzurro a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: «Il successo più bello? Quello ai Giochi di Albertville» L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | La Tomba delle Olimpiadi a Milano per i Giochi invernali. Straordinario prestito, da Tarquinia alla Fondazione Rovati. #ANSA Vai su X
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida ... Riporta tg24.sky.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com