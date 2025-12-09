Milano Cortina 2026 definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri
Il Quirinale ha annunciato la data ufficiale per la consegna del tricolore ai portabandiera azzurri in vista di Milano Cortina 2026. L'evento si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 12, segnando un momento importante di preparazione per i Giochi Olimpici in Italia.
Il Quirinale ha fissato la data per la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri: lunedì 22 dicembre, alle ore 12.00, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnerà la bandiera italiana agli alfieri in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non si conoscono ancora gli alfieri azzurri alle Olimpiadi, non ancora decisi dal CONI, mentre il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, ha già svelato i nomi dei portabandiera italiani nella Cerimonia d’Apertura, che si terrà a Verona: si tratta di Chiara Mazzel e René De Silvestro. Oltre ai portabandiera italiani, sarà presente alla cerimonia di consegna anche una rappresentanza di atlete ed atleti, tecnici e dirigenti, la quale sarà guidata dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Oasport.it
