Milano-Cortina 2026 Abodi | L’investimento va oltre l’evento | conterà ciò che resterà
Il ministro per lo Sport ribadisce la centralità dell’eredità olimpica e parla di tregua, infrastrutture e lavori già messi alla prova sul campo. «L’investimento per Milano-Cortina 2026 va ben oltre i due mesi dell’evento: ciò che davvero conterà sarà ciò che resterà, soprattutto nella cultura dello sport». Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ospite di Tg2 Italia Europa, ha ribadito la visione a lungo termine che accompagna la preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili
Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura
Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho
Milan-Como non può andare in scena a San Siro perché occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il Milan adesso dovrà trovare una soluzione alternativa in Italia tra gli stadi non occupati in quel weekend e vicini a Vai su X
Prosegue il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. A 60 giorni dall'Olimpiade parla lo slalomista di Bologna, fenomeno azzurro a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: «Il successo più bello? Quello ai Giochi di Albertville» L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina 2026, Abodi: “L’investimento va oltre l’evento, conta quello che resterà” - L’evento dura meno di due mesi, quello che conterà sarà quello che resterà, soprattutto in termini d ... Scrive quotidianodelsud.it
