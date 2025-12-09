Milano-Cortina 2026 Abodi | L’investimento va oltre l’evento | conterà ciò che resterà

Il ministro per lo Sport ribadisce la centralità dell’eredità olimpica e parla di tregua, infrastrutture e lavori già messi alla prova sul campo. «L’investimento per Milano-Cortina 2026 va ben oltre i due mesi dell’evento: ciò che davvero conterà sarà ciò che resterà, soprattutto nella cultura dello sport». Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ospite di Tg2 Italia Europa, ha ribadito la visione a lungo termine che accompagna la preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

