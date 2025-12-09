Milano-Bicocca Erc Consolidator Grant da 3 mln per studiare ruolo zolfo in evoluzione Terra
Milano, 9 dic.(Adnkronos) - Studiare come il ciclo profondo dello zolfo, ovvero i suoi movimenti e trasformazioni sotto la superficie terrestre, abbia plasmato l'evoluzione del pianeta, dalla formazione del nucleo alla generazione di composti necessari allo sviluppo di forme di vita. E come questo elemento chimico possa favorire o limitare la potenziale abitabilità in tutto il Sistema Solare. È l'obiettivo del progetto di ricerca “S-Cape” (“The Earth's Deep Sulphur Cycle from Planetary Accretion to Present”, tradotto: “Il ciclo profondo dello zolfo della Terra dall'accrescimento del pianeta fino a oggi”), coordinato da Valerio Cerantola, professore di Mineralogia al dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Università di Milano-Bicocca, che è stato premiato dall'Unione Europea con un ERC da 3 milioni di euro, della durata di cinque anni, nella categoria Consolidator Grant. 🔗 Leggi su Iltempo.it
