Milan rimonta spettacolare a Torino | di nuovo in vetta con il Napoli
Il Milan sfodera una rimonta spettacolare a Torino, tornando in vetta alla classifica insieme al Napoli. Dopo un inizio difficile e un’illusione per la squadra di Baroni, i rossoneri riescono a ribaltare il risultato, dimostrando carattere e determinazione. Una vittoria che rafforza le ambizioni della squadra di Stefano Pioli nella corsa al titolo.
Illusione per la squadra di Baroni poi i rossoneri ribaltano il risultato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
