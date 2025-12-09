Milan rimonta spettacolare a Torino | di nuovo in vetta con il Napoli

Il Milan sfodera una rimonta spettacolare a Torino, tornando in vetta alla classifica insieme al Napoli. Dopo un inizio difficile e un’illusione per la squadra di Baroni, i rossoneri riescono a ribaltare il risultato, dimostrando carattere e determinazione. Una vittoria che rafforza le ambizioni della squadra di Stefano Pioli nella corsa al titolo.

Illusione per la squadra di Baroni poi i rossoneri ribaltano il risultato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

